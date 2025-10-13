Образец служебного удостоверения судей будет утверждать Судебно-правовой совет

Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Азербайджане образец служебного удостоверения судей будет утверждаться и выдаваться Судебно-правовым советом.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки предложены в законы "О судах и судьях" и "О судебно-правовом совете".

    Проект обсужден на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

    Изменения направлены на обеспечение единообразного порядка утверждения и выдачи удостоверений, а также укрепление независимости судебной власти.

    Hakimlərin xidməti vəsiqəsinin nümunəsini Məhkəmə-Hüquq Şurası təsdiqləyəcək

