Образец служебного удостоверения судей будет утверждать Судебно-правовой совет
Милли Меджлис
- 13 октября, 2025
- 13:01
В Азербайджане образец служебного удостоверения судей будет утверждаться и выдаваться Судебно-правовым советом.
Как сообщает Report, соответствующие поправки предложены в законы "О судах и судьях" и "О судебно-правовом совете".
Проект обсужден на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.
Изменения направлены на обеспечение единообразного порядка утверждения и выдачи удостоверений, а также укрепление независимости судебной власти.
