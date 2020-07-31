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Обнародованы дата и повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса В повестку заседания вошло 6 вопросов
Милли Меджлис
31 июля 2020 г. 16:27
Обнародованы дата и повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса
Report

Определены дата и повестка внеочередного пленарного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, внеочередное заседание парламента состоится 5 августа.

В повестку заседания вошло 6 вопросов.

Это законопроекты:

"О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год" (первое чтение)

"О бюджете на 2020 год соответствующего органа (структуры) исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту (первое чтение)

"О внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год" (первое чтение"

"О внесении изменений в закон "О занятости" (первое чтение)

"О внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" (первое чтение)

 "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках АР".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbədənkənar plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

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