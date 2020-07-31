Обнародованы дата и повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса

Определены дата и повестка внеочередного пленарного заседания Милли Меджлиса.
Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, внеочередное заседание парламента состоится 5 августа.
В повестку заседания вошло 6 вопросов.
Это законопроекты:
"О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год" (первое чтение)
"О бюджете на 2020 год соответствующего органа (структуры) исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту (первое чтение)
"О внесении изменений в закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год" (первое чтение"
"О внесении изменений в закон "О занятости" (первое чтение)
"О внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" (первое чтение)
"О внесении изменений в Кодекс об административных проступках АР".