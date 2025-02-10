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Обнародованы дата и повестка следующего пленарного заседания Милли Меджлиса

Обнародованы дата и повестка следующего пленарного заседания Милли Меджлиса Обнародованы дата и повестка следующего пленарного заседания Милли Меджлиса
Милли Меджлис
10 февраля 2025 г. 16:18
Обнародованы дата и повестка следующего пленарного заседания Милли Меджлиса

Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана состоится 14 февраля.

Как сообщает Report, в повестку включены 15 вопросов, среди которых - обсуждение отчета органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов в 2024 году.

Также депутаты рассмотрят поправки в Кодекс об административных проступках, законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе".

Кроме того, парламентарии обсудят изменения в Градостроительный и Гражданский кодексы, законы "О технической безопасности", "О лицензиях и разрешениях", "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене)", "Об авиации", "О социальном страховании", "О медицинском страховании", Жилищный и Налоговый кодексы.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti plenar iclasının tarixi və gündəliyi açıqlanıb

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