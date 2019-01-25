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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Обнародован план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана на 2019 год.

Как сообщает Report, на сессии планируется рассмотрение новых законопроектов.

Это "Правила использования Государственного герба Азербайджанской Республики", "Правила использования Государственного гимна Азербайджанской Республики", "О профобъединениях", "О соцзаказах", "О внутренних войсках", "О статусе военнослужащих", "О технической чистке", "О стандартизации", "О вещании кабельной сети", "О стимулировании страхования в сельском хозяйстве", "О туризме", "Об общем образовании", "О кинематографе", "Об охране и развитии азербайджанского искусства мугама", "О письменных памятниках", "О репродуктивном здоровье", "О донорстве и трансплантации органов человека" и другие законы.

Кроме того, планируется рассмотрение законопроектов, представленных в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджана, депутатами Милли Меджлиса, Верховным судом, Генпрокуратурой и Верховным Меджлисом Нахчывана.

Напомним, что первое пленарное заседание весенней сессии парламента состоится 1 февраля.