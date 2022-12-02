Названы кандидаты на должности глав новых рабочих групп по межпарламентским связям

Названы кандидаты на посты руководителей новых рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.

Названы кандидаты на посты руководителей новых рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте "О внесении изменений в постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о выборах руководителей рабочих групп по межпарламентским связям".

Согласно проекту, кандидатура депутата Айдына Гусейнова выдвинута на пост руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Бангладеш, кандидатура Эльшана Мусаева - Азербайджан-Бурунди, кандидатура Рашада Махмудова - Азербайджан-Эфиопия, кандидатура Афат Гасановой - Азербайджан-Гондурас.