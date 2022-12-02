Названы кандидаты на должности глав новых рабочих групп по межпарламентским связям

Названы кандидаты на посты руководителей новых рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте "О внесении изменений в постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о выборах руководителей рабочих групп по межпарламентским связям".
Согласно проекту, кандидатура депутата Айдына Гусейнова выдвинута на пост руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Бангладеш, кандидатура Эльшана Мусаева - Азербайджан-Бурунди, кандидатура Рашада Махмудова - Азербайджан-Эфиопия, кандидатура Афат Гасановой - Азербайджан-Гондурас.