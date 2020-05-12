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Названа дата следующего заседания Милли Меджлиса

Названа дата следующего заседания Милли Меджлиса

© Report

Стало известно время очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, очередное пленарное заседание парламента запланировано на 15 мая.

Повестка заседания будет обнародована в ближайшее время.

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