Названа дата следующего заседания Милли Меджлиса

Стало известно время очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, очередное пленарное заседание парламента запланировано на 15 мая.
Повестка заседания будет обнародована в ближайшее время.
Стало известно время очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, очередное пленарное заседание парламента запланировано на 15 мая.
Повестка заседания будет обнародована в ближайшее время.
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