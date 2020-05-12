Названа дата следующего заседания Милли Меджлиса

Названа дата следующего заседания Милли Меджлиса

12 мая, 2020 09:54

© Report https://report.az/storage/news/ad7f4dee7c123767fb7dcec7a35d4d79/825866df-0ace-4920-9724-1f1326c24efa_292.jpg Стало известно время очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса. Как сообщает Report, очередное пленарное заседание парламента запланировано на 15 мая. Повестка заседания будет обнародована в ближайшее время.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Новости партнеров