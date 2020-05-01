Назначен руководитель Аппарата Милли Меджлиса

Назначен руководитель Аппарата Милли Меджлиса

1 мая, 2020 20:01

https://report.az/storage/news/cbac39feb82fcae7dbdc27238b241ad3/e61e443b-d416-4d92-bcbb-a9a14c8bdccb_292.jpg Сафа Мирзоев вновь назначен на должность руководителя Аппарата Милли Меджлиса. По полученной Report информации, председатель ММ Сахиба Гафарова подписала соответствующее распоряжение. Отметим, что С.Мирзоев родился 12 мая 1952 года в Баку в семье служащего. Закончил с отличием юридический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет). Является доктором философии по праву, доцентом, автором многих научных произведений. Он - госсоветник первой степени, заслуженный госслужащий. Сафа Мирзоев также является членом правящей партии "Ени Азербайджан". Женат, имеет 2 детей.

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