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Назначен руководитель Аппарата Милли Меджлиса

Назначен руководитель Аппарата Милли Меджлиса

Сафа Мирзоев вновь назначен на должность руководителя Аппарата Милли Меджлиса.

По полученной Report информации, председатель ММ Сахиба Гафарова подписала соответствующее распоряжение. 

Отметим, что С.Мирзоев родился 12 мая 1952 года в Баку в семье служащего. 

Закончил с отличием юридический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет). 

Является доктором философии по праву, доцентом, автором многих научных произведений. Он - госсоветник первой степени, заслуженный госслужащий. 

Сафа Мирзоев также является членом правящей партии "Ени Азербайджан". 

Женат, имеет 2 детей. 

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