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Началось заседание Милли Меджлиса

Началось заседание Милли Меджлиса Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Милли Меджлис
27 декабря 2021 г. 11:00
Началось заседание Милли Меджлиса
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Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены 19 вопросов.

Среди них:

законопроект «О туризме» (в третьем чтении);

законопроект об изменениях в Кодекс Азербайджанской республики об административных проступках;

законопроект об изменениях в закон «О лотереях» (в третьем чтении);

законопроект об изменениях в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (в третьем чтении);

законопроект об изменениях в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (в третьем чтении);

законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (в третьем чтении);

законопроект об изменениях в закон «О физической культуре и спорте» (третье чтение);

годовой отчет органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства;

законопроекты об изменениях в законы "О рекламе", «О телекоммуникациях», "Об информации, информатизации и защите информации" и другие.

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