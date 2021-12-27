Началось заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены 19 вопросов.

Среди них:

законопроект «О туризме» (в третьем чтении);

законопроект об изменениях в Кодекс Азербайджанской республики об административных проступках;

законопроект об изменениях в закон «О лотереях» (в третьем чтении);

законопроект об изменениях в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (в третьем чтении);

законопроект об изменениях в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (в третьем чтении);

законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (в третьем чтении);

законопроект об изменениях в закон «О физической культуре и спорте» (третье чтение);

годовой отчет органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства;

законопроекты об изменениях в законы "О рекламе", «О телекоммуникациях», "Об информации, информатизации и защите информации" и другие.