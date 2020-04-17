​Началось заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, которое проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой, включены 24 вопроса.

На заседании будут обсуждены проекты изменений в законы "О годовом отчете органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов", "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "О гражданстве Азербайджанской Республики" и другие.