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Началось заседание Милли Меджлиса

​Началось заседание Милли Меджлиса

В повестку заседания включены 24 вопроса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, которое проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой, включены 24 вопроса.

На заседании будут обсуждены проекты изменений в законы "О годовом отчете органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов", "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О комитетах Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "О гражданстве Азербайджанской Республики" и другие.

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