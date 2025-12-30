Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Проходит последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня заседания включены 15 вопросов, в том числе ратификация Соглашения о взаимном освобождении от виз для обладателей дипломатических паспортов c Сомали и Угандой, а также обращение Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира.

Заседание проходит под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой.