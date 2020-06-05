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Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана

​Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

© Report

Началось пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены 4 вопроса.

На заседании будут обсуждены проекты законов "О назначении членов комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики", "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год (в первом чтении), проект закона "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О судебно - правовом совете", проект закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики" (в первом чтении).

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