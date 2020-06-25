​Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

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Началось очередное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 16 вопросов.

Среди них в третьем чтении рассмотрят внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс АР, внесение поправок в закон "О госпошлине", во втором чтении рассмотрят законопроект о поправках в закон "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", поправках в закон "Об исполнительных чиновниках", поправках в Кодекс об административных проступках и др.

Кроме того, ряд законопроектов будет рассмотрен в первом чтении.