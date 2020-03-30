Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой вошли 16 вопросов.
Это проекты изменений в законы "О медицинском страховании", "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной Войне, "О статусе депутатов Милли Меджлиса", "О комитетах Милли Меджлиса", в Кодекс об административных проступках, Внутренний устав Милли Меджлиса и др.
Кроме того, будет обсужден законопроект "О продлении срока призыва на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики с 1 по 30 апреля 2020 года".
Депутаты старше 65-ти лет по рекомендации руководства Милли Меджлиса, соблюдая особый карантинный режим, не участвуют на сегодняшнем заседании.
Некоторые депутаты пользуются медицинскими масками.
В начале заседания в связи с Днем геноцида азербайджанцев – 31 марта минутой молчания почтили память жертв геноцида.