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Кабмин Азербайджана отчитывается о своей деятельности в Милли Меджлисе

Кабмин Азербайджана отчитывается о своей деятельности в Милли Меджлисе Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
17 марта 2023 г. 11:24
Кабмин Азербайджана отчитывается о своей деятельности в Милли Меджлисе

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заслушивается отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

Как сообщает Report, с отчетом выступает премьер-министр Али Асадов.

После выступления состоятся обсуждения.

11:18

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой входит один вопрос.

На сегодняшнем заседании парламента будет заслушан отчет о деятельности кабинета министров в 2022 году.

В нем принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

Отчет правительства за 2022 год депутатам представит премьер-министр.

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