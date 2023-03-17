Кабмин Азербайджана отчитывается о своей деятельности в Милли Меджлисе

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заслушивается отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

Как сообщает Report, с отчетом выступает премьер-министр Али Асадов.

После выступления состоятся обсуждения.

11:18

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой входит один вопрос.

На сегодняшнем заседании парламента будет заслушан отчет о деятельности кабинета министров в 2022 году.

В нем принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

Отчет правительства за 2022 год депутатам представит премьер-министр.