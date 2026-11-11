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    В Башкортостане шесть человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 09:31
    В Башкортостане шесть человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме

    Шесть человек, включая четверых детей, пострадали в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Уфе.

    Как передает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Башкортостан.

    "Пострадали шесть человек, в том числе четыре ребенка. Все пострадавшие доставлены в больницу", - сказано в сообщении.

    Пожар (возгорание) Многоквартирный дом Башкортостан Россия
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