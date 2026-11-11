В Башкортостане шесть человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме

Шесть человек, включая четверых детей, пострадали в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Уфе.

Как передает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в главном управлении МЧС по Республике Башкортостан.

"Пострадали шесть человек, в том числе четыре ребенка. Все пострадавшие доставлены в больницу", - сказано в сообщении.