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Началось первое заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Началось первое заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса Началось первое пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
8 июня 2021 г. 11:18
Началось первое заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса
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Началось первое пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, спикер парламента Сахиба Гафарова объявила первое заседание парламента открытым.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В повестку заседания Милли Меджлиса входят 12 вопросов, среди которых: "Об утверждении Протокола сотрудничества в области профессионального образования между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики", законопроект "Об исполнении госбюджета АР на 2020 год" (третье чтение), законопроект "О внесении поправок в закон АР "О кредитных союзах" (третье чтение) и др.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının ilk iclası başlayıb

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