Началось первое заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

Началось первое пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Как передает Report, спикер парламента Сахиба Гафарова объявила первое заседание парламента открытым.
Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
В повестку заседания Милли Меджлиса входят 12 вопросов, среди которых: "Об утверждении Протокола сотрудничества в области профессионального образования между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики", законопроект "Об исполнении госбюджета АР на 2020 год" (третье чтение), законопроект "О внесении поправок в закон АР "О кредитных союзах" (третье чтение) и др.