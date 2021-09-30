Началось первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана почтили память шехидов Отечественной войны минутой молчания

Началось первое пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана.

Как сообщает Report, заседание открыла спикер Сахиба Гафарова.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана почтили память шехидов Отечественной войны минутой молчания.

"Три дня назад в Азербайджане состоялся День памяти. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в шествии в Баку в знак уважения к памяти тех, кто отдал жизнь за Родину" - заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Отметим, повестка дня заседания включает 15 вопросов.