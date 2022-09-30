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Началось первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Началось первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса Началось первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Милли Меджлис
30 сентября 2022 г. 11:04
Началось первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Началось первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, спикер Сахиба Гафарова объявила сессию открытой.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В повестку заседания входят 30 вопросов:

1. Заявление Милли Меджлиса по случаю годовщины начала Отечественной войны Азербайджана.

2. Законопроект Милли Меджлиса о плане законодательной работы осенней сессии парламента на 2022 год.

3. Конституционный закон о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджана "О нормативных правовых актах" (второе голосование).

4. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении Конвенции "О представлении судебных и внесудебных документов за рубежом по гражданским или коммерческим делам".

5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении Конвенции "Об ином международном порядке удержания алиментов на детей и содержания семьи".

6. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений".

7. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве".

8. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении".

9. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности".

10. Дополнение к закону "О территориях и землях муниципалитетов" - законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Список муниципалитетов Азербайджанской Республики".

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов".

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О борьбе с торговлей людьми" (первое чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс исполнения наказаний (первое чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс (первое чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение)

17. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Положения о порядке преобразования государственного предприятия в акционерное общество" и о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О финансово-промышленных группах", "Об аренде земли" (первое чтение).

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (первое чтение).

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе" (первое чтение).

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс (первое чтение).

21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости" (первое чтение).

22. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О нотариате" (первое чтение).

23. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медалей Азербайджанской Республики "За отличие на службе в органах прокуратуры" и "За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры" (первое чтение).

24. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О прокуратуре " (первое чтение).

25. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры" (первое чтение).

26. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Трудовой кодекс (первое чтение).

27. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О трудовых пенсиях" (первое чтение).

28. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон " О государственной службе" (первое чтение).

29. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Трудовой кодекс (первое чтение).

30. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях" (первое чтение).

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclası başlayıb

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