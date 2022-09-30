Началось первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Началось первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Началось первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, спикер Сахиба Гафарова объявила сессию открытой.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В повестку заседания входят 30 вопросов:

1. Заявление Милли Меджлиса по случаю годовщины начала Отечественной войны Азербайджана.

2. Законопроект Милли Меджлиса о плане законодательной работы осенней сессии парламента на 2022 год.

3. Конституционный закон о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджана "О нормативных правовых актах" (второе голосование).

4. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении Конвенции "О представлении судебных и внесудебных документов за рубежом по гражданским или коммерческим делам".

5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении Конвенции "Об ином международном порядке удержания алиментов на детей и содержания семьи".

6. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений".

7. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве".

8. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении".

9. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности".

10. Дополнение к закону "О территориях и землях муниципалитетов" - законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Список муниципалитетов Азербайджанской Республики".

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "Об увековечении имени шехида и льготах, предоставляемых семьям шехидов".

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О борьбе с торговлей людьми" (первое чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс исполнения наказаний (первое чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс (первое чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение)

17. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Положения о порядке преобразования государственного предприятия в акционерное общество" и о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О финансово-промышленных группах", "Об аренде земли" (первое чтение).

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (первое чтение).

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе" (первое чтение).

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс (первое чтение).

21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости" (первое чтение).

22. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О нотариате" (первое чтение).

23. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медалей Азербайджанской Республики "За отличие на службе в органах прокуратуры" и "За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры" (первое чтение).

24. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О прокуратуре " (первое чтение).

25. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры" (первое чтение).

26. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Трудовой кодекс (первое чтение).

27. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О трудовых пенсиях" (первое чтение).

28. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон " О государственной службе" (первое чтение).

29. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Трудовой кодекс (первое чтение).

30. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О трудовых пенсиях" (первое чтение).