Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадов, включено 19 вопросов.
Сначала рассмотрят законопроект "Об избрании членов Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании".
Затем обсудят проекты изменений в законы "О разведывательной и контрразведывательной деятельности", "О трудовых пенсиях", "О рынке ценных бумаг", "О стандартизации" и пр, а также Гражданский кодекс и Кодекс административных проступков.
İlkin PirəliАвтор новости