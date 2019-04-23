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Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадов, включено 19 вопросов.

Сначала рассмотрят законопроект "Об избрании членов Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании".

Затем обсудят проекты изменений в законы "О разведывательной и контрразведывательной деятельности", "О трудовых пенсиях", "О рынке ценных бумаг", "О стандартизации" и пр, а также Гражданский кодекс и Кодекс административных проступков.