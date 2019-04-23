 Наверх

Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание парламента Азербайджана
© Report

Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана. 

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадов, включено 19 вопросов. 

Сначала рассмотрят законопроект "Об избрании членов Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании". 

Затем обсудят проекты изменений в законы "О разведывательной и контрразведывательной деятельности", "О трудовых пенсиях", "О рынке ценных бумаг", "О стандартизации" и пр, а также Гражданский кодекс и Кодекс административных проступков. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi