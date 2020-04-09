На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса рассмотрят отчет правительства

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой входят 6 вопросов.

В заседании не участвуют депутаты в возрасте старше 65 лет.

В первую очередь будет рассмотрен вопрос назначение Эльмана Сирадж оглу Рустамова на должность члена Правления Центрального банка Азербайджана;

Далее будет заслушан отчет о деятельности Кабинета министров за 2019 год.

Кроме того, во втором чтении будут рассмотрены законопроекты о поправках в "О статусе депутата Милли Меджлиса", "Внутренний Устав Милли Меджлиса", "О комитетах Милли Меджлиса", "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной Войне".