Мустафа Шентоп: Очень важно увеличить взаимные визиты между нашими парламентами

Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, которая находится в испанском Мадриде для участия в первом заседании парламентской сети Движения неприсоединения в рамках 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза и в рамках Ассамблеи, встретилась со спикером

Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, которая находится в испанском Мадриде для участия в первом заседании парламентской сети Движения неприсоединения в рамках 143-й Ассамблеи Межпарламентского союза, встретилась со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом.

Об этом Report сообщили в Управлении по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса.

Приветствуя спикера парламента и членов турецкой делегации, Сахиба Гафарова сказала, что мир еще раз стал свидетелем азербайджано-турецкого братства в 44-дневной войне. Личные дружеские отношения глав наших государств играют важную роль в достижении нынешнего высокого уровня единства между нашими странами.

С.Гафарова отметила, что эта близость между нашими народами находит отражение в сотрудничестве парламентов двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп подчеркнул, что Турция и Азербайджан - два государства, одна нация, которые веками связаны глубокими историческими корнями дружбы и братства.

Шентоп отметил, что очень важно увеличить количество взаимных визитов и встреч между нашими парламентами. Активизация взаимных контактов - важный вклад в дальнейшее углубление отношений.

Он выразил удовлетворение тесным сотрудничеством наших депутатов в международных организациях, отметив важность дальнейшего укрепления этого сотрудничества в будущем.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.