О нас
Аудио новости

Муса Гулиев: Пенсии имеющих право на льготную пенсию лиц вырастут на 170 манатов

Муса Гулиев: Пенсии имеющих право на льготную пенсию лиц вырастут на 170 манатов "Средний размер пенсии лиц, имеющих право на льготную пенсию, вырастет на 170 манатов".
Милли Меджлис
26 апреля 2022 г. 17:07
Муса Гулиев: Пенсии имеющих право на льготную пенсию лиц вырастут на 170 манатов

"Средний размер пенсии лиц, имеющих право на льготную пенсию, вырастет на 170 манатов".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании во время обсуждения в первом чтении закона "О трудовых пенсиях".

Председатель комитета отметил, что в результате предлагаемой в статью 45 поправки, будет устранено требование о большем пенсионном капитале для лиц, имеющих право на льготную пенсию по статье 9-й данного закона. Это позволит повысить средний размер пенсии лиц этой категории на 170 манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Musa Quliyev: "Güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ əldə edən şəxslərin pensiyalarının məbləği 170 manat artacaq”

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Ümumi təhsil müəssisələrinin təsnifatına dəyişiklik edilir - SİYAHI
Ümumi təhsil müəssisələrinin təsnifatına dəyişiklik edilir - SİYAHI
26 Aprel , 2022 16:35
Zərərli və ağır işlərdə çalışanların pensiya kapitalı tələbi aşağı endirilir
Zərərli və ağır işlərdə çalışanların pensiya kapitalı tələbi aşağı endirilir
26 Aprel , 2022 16:35
Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər sağlam şəxslərlə birgə təhsil ala biləcək
Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər sağlam şəxslərlə birgə təhsil ala biləcək
26 Aprel , 2022 16:34
Azərbaycanda çoxuşaqlı analara sığorta stajı hədiyyə ediləcək
Azərbaycanda çoxuşaqlı analara sığorta stajı hədiyyə ediləcək
26 Aprel , 2022 16:25
Musa Quliyev: Güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ əldə edən şəxslərin pensiyalarının məbləği 170 manat artacaq”
Musa Quliyev: "Güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ əldə edən şəxslərin pensiyalarının məbləği 170 manat artacaq”
26 Aprel , 2022 16:24
Hərbi qulluqçulara yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi qaydasına dəyişiklik edilir
Hərbi qulluqçulara yaşa görə əmək pensiyası təyin edilməsi qaydasına dəyişiklik edilir
26 Aprel , 2022 16:23
Azərbaycanda 5 və daha çox uşağı övladlığa götürən qadınlar erkən pensiyaya çıxa biləcək
Azərbaycanda 5 və daha çox uşağı övladlığa götürən qadınlar erkən pensiyaya çıxa biləcək
26 Aprel , 2022 16:23
Azərbaycanda onkoloji və skleroz xəstələri pensiya ala biləcək
Azərbaycanda onkoloji və skleroz xəstələri pensiya ala biləcək
26 Aprel , 2022 16:22
Azərbaycanda bəzi şəxslərə şərti əmək pensiyası təyin ediləcək
Azərbaycanda bəzi şəxslərə şərti əmək pensiyası təyin ediləcək
26 Aprel , 2022 16:22
Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlərin siyahısı genişləndirilir
Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlərin siyahısı genişləndirilir
26 Aprel , 2022 16:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi