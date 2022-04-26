Муса Гулиев: Пенсии имеющих право на льготную пенсию лиц вырастут на 170 манатов

"Средний размер пенсии лиц, имеющих право на льготную пенсию, вырастет на 170 манатов".
Как сообщает Report, об этом сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев на сегодняшнем заседании во время обсуждения в первом чтении закона "О трудовых пенсиях".
Председатель комитета отметил, что в результате предлагаемой в статью 45 поправки, будет устранено требование о большем пенсионном капитале для лиц, имеющих право на льготную пенсию по статье 9-й данного закона. Это позволит повысить средний размер пенсии лиц этой категории на 170 манатов.