ММ ратифицировал оборонное соглашение между Азербайджаном и Эфиопией

Милли Меджлис (ММ) ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Азербайджаном и Эфиопией.

Как сообщает Report, документ обсудили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Соглашение подписали 27 февраля 2026 года в Баку.

Его цель - создать правовую основу для взаимодействия в сфере обороны и укрепления двусторонних связей. Речь идет о сотрудничестве в военном образовании, учениях, подготовке кадров, гражданско-военном взаимодействии, миротворческих и гуманитарных операциях, а также в материально-технической и военно-технической сферах (ВТС).

Среди форм сотрудничества предусмотрены официальные визиты и встречи, переговоры и консультации, обучение и тренинги, участие в учениях и оборонных выставках, а также обмен военным и гражданским персоналом.

Реализацию соглашения обеспечат министерства обороны двух стран.

После обсуждения законопроект был принят в одном чтении.