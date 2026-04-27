ММ ратифицировал оборонное соглашение между Азербайджаном и Эфиопией
- 27 апреля, 2026
- 12:29
Милли Меджлис (ММ) ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Азербайджаном и Эфиопией.
Как сообщает Report, документ обсудили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Соглашение подписали 27 февраля 2026 года в Баку.
Его цель - создать правовую основу для взаимодействия в сфере обороны и укрепления двусторонних связей. Речь идет о сотрудничестве в военном образовании, учениях, подготовке кадров, гражданско-военном взаимодействии, миротворческих и гуманитарных операциях, а также в материально-технической и военно-технической сферах (ВТС).
Среди форм сотрудничества предусмотрены официальные визиты и встречи, переговоры и консультации, обучение и тренинги, участие в учениях и оборонных выставках, а также обмен военным и гражданским персоналом.
Реализацию соглашения обеспечат министерства обороны двух стран.
После обсуждения законопроект был принят в одном чтении.