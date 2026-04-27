    ММ ратифицировал оборонное соглашение между Азербайджаном и Эфиопией

    Милли Меджлис (ММ) ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Азербайджаном и Эфиопией.

    Как сообщает Report, документ обсудили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Соглашение подписали 27 февраля 2026 года в Баку.

    Его цель - создать правовую основу для взаимодействия в сфере обороны и укрепления двусторонних связей. Речь идет о сотрудничестве в военном образовании, учениях, подготовке кадров, гражданско-военном взаимодействии, миротворческих и гуманитарных операциях, а также в материально-технической и военно-технической сферах (ВТС).

    Среди форм сотрудничества предусмотрены официальные визиты и встречи, переговоры и консультации, обучение и тренинги, участие в учениях и оборонных выставках, а также обмен военным и гражданским персоналом.

    Реализацию соглашения обеспечат министерства обороны двух стран.

    После обсуждения законопроект был принят в одном чтении.

    Азербайджано-эфиопские связи Оборонное соглашение
    Azərbaycanla Efiopiya arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişi ratifikasiya edilib

