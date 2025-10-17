Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    ММ ратифицировал документ о присоединении к Конвенции о морской навигации

    Милли Меджлис
    • 17 октября, 2025
    • 12:26
    ММ ратифицировал документ о присоединении к Конвенции о морской навигации

    Милли Меджлис ратифицировал документ о присоединении Азербайджана к "Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования".

    Как сообщает Report, проект был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Отмечается, что "Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования" была подписана 27 января 2021 года в Париже.

    Документ состоит из преамбулы, 22 статей и переходных положений. В Конвенции подробно изложены положения о создании организации, ее целях и задачах, функциях и структурах. Организация учреждена как межправительственная, носит консультативный и технический характер. Официальными языками организации являются арабский, китайский, английский, французский, русский и испанский.

    После обсуждения проект документа был поставлен на голосование и принят в одном чтении.

    Лента новостей