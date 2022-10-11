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ММ принял в I чтении законопроект "О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства"

ММ принял в I чтении законопроект "О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства" Милли Меджлис принял в I чтении законопроект "О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства".
Милли Меджлис
11 октября 2022 г. 16:55
ММ принял в I чтении законопроект О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства

Милли Меджлис принял в I чтении законопроект "О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства".

Как сообщает Report, состоящий из 5 глав и 15 статей законопроект будет регулировать отношения в сфере развития микро-, малого и среднего предпринимательства, определять формы и методы поощрения государственной поддержки.

В проекте определены статьи, касающиеся основных понятий, законодательства в сфере развития микро-, малого и среднего предпринимательства, целей, принципов и основных направлений государственной политики, условий, формы и порядка оказания поддержки субъектам предпринимательства, государственной финансовой поддержки, консультативной и информационной поддержки и т.д.

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Версия на азербайджанском языке MM “Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı haqqında” yeni qanun layihəsini I oxunuşda qəbul edib

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