ММ принял в I чтении законопроект "О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства"

Милли Меджлис принял в I чтении законопроект "О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства".

Милли Меджлис принял в I чтении законопроект "О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства".

Как сообщает Report, состоящий из 5 глав и 15 статей законопроект будет регулировать отношения в сфере развития микро-, малого и среднего предпринимательства, определять формы и методы поощрения государственной поддержки.

В проекте определены статьи, касающиеся основных понятий, законодательства в сфере развития микро-, малого и среднего предпринимательства, целей, принципов и основных направлений государственной политики, условий, формы и порядка оказания поддержки субъектам предпринимательства, государственной финансовой поддержки, консультативной и информационной поддержки и т.д.