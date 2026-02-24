ММ продлил на год срок вступления в силу нормы о софинансировании ОМС
Милли Меджлис
- 24 февраля, 2026
- 12:34
Милли Меджлис одобрил в первом чтении продление на один год срока вступления в силу нормы о софинансировании специализированных медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования.
Как сообщает Report, соответствующая поправка к Закону "О медицинском страховании" обсуждена на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Согласно проекту поправок, застрахованное лицо должно уплачивать сумму софинансирования при использовании медицинских услуг, связанных со специализированным медицинским обследованием непосредственно, без обращения в первичную медико-санитарную помощь.
Согласно поправке, указанная статья вступит в силу 1 января 2027 года.
После обсуждения проект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
