Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    ММ продлил на год срок вступления в силу нормы о софинансировании ОМС

    Милли Меджлис
    • 24 февраля, 2026
    • 12:34
    ММ продлил на год срок вступления в силу нормы о софинансировании ОМС

    Милли Меджлис одобрил в первом чтении продление на один год срока вступления в силу нормы о софинансировании специализированных медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования.

    Как сообщает Report, соответствующая поправка к Закону "О медицинском страховании" обсуждена на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно проекту поправок, застрахованное лицо должно уплачивать сумму софинансирования при использовании медицинских услуг, связанных со специализированным медицинским обследованием непосредственно, без обращения в первичную медико-санитарную помощь.

    Согласно поправке, указанная статья вступит в силу 1 января 2027 года.

    После обсуждения проект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

    ОМС медстрахование софинансирование Милли Меджлис поправки в законодательство
    MM icbari tibbi sığortada müştərək maliyyələşmənin tətbiqinin daha 1 il uzadılmasını qəbul edib

    Последние новости

    12:51

    Посол ЕС: Власти Грузии предоставили подробную информацию о порте Кулеви

    В регионе
    12:43

    У побережья острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    12:42

    В Азербайджане утвержден новый скоростной лимит на платных трассах

    Милли Меджлис
    12:39

    Глава МИД Польши прибыл в Киев - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:38

    CFI Financial Group перестала быть единственным акционером азербайджанской "дочки"

    Финансы
    12:34

    ММ продлил на год срок вступления в силу нормы о софинансировании ОМС

    Милли Меджлис
    12:28

    Великобритания расширила санкции против России

    Другие страны
    12:26

    В Японии в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе дети

    Другие страны
    12:25

    На двух линиях Бакинского метро фиксируются задержки до 15 минут - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    Лента новостей