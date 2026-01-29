ММ обсуждает новый механизм исполнения штрафов: приоритет — доходы, а не имущество

В Азербайджане предлагается изменить порядок исполнения наказания в виде штрафа, установив приоритет удержаний из заработной платы или иных доходов осужденного.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об исполнении наказаний. Законопроект вошел в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

В действующей редакции кодекса при неуплате штрафа в установленный срок взыскание сначала обращается на имущество, находящееся в частной собственности осужденного, либо на его долю в общей собственности, и лишь при отсутствии или недостаточности такого имущества - на заработную плату или иной доход.

Согласно законопроекту, такой механизм на практике замедляет процесс исполнения и нередко приводит к несоразмерным мерам. В частности, при относительно небольших штрафах накладывается арест на дорогостоящее имущество с последующей продажей на аукционе, что влечет временные потери и дополнительные процедурные расходы.

Изменения направлены на пересмотр приоритетной очередности взыскания штрафов, повышение оперативности исполнительного производства и минимизацию случаев ареста и продажи имущества, несоразмерного сумме штрафа.

Согласно предлагаемым изменениям, в случае неуплаты штрафа в установленный срок его исполнение будет осуществляться в принудительном порядке по решению суда, вынесшего приговор, при этом взыскание в первую очередь будет обращено на заработную плату или иной доход осужденного. Если такие доходы отсутствуют либо их недостаточно для полного погашения штрафа, взыскание будет обращено на имущество осужденного или его долю в общей собственности в порядке, предусмотренном законом "Об исполнительном производстве".