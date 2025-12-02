Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Министр: Сеть центров DOST охватит весь Азербайджан к 2030 году

    • 02 декабря, 2025
    • 17:41
    В Азербайджане планируется обеспечить охват всей территории сетью центров DOST к 2030 году.

    Как передает Report, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на пленарном заседании парламента при обсуждении во втором чтении бюджетов Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2026 год.

    Министр отметил, что в обоих бюджетах предусмотрены выплаты для Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), которое оказывает услуги через одноименные центры.

    "Агентство DOST предоставляет гражданам 161 услугу по 13 направлениям. В стране уже действуют 7 центров, 1 филиал и 2 пункта обслуживания. Наша цель - создать сеть, которая охватит весь Азербайджан к 2030 году", - заявил Алиев.

    Он также подчеркнул, что интерес к модели DOST проявляют и другие государства.

    Nazir: Azərbaycanın 2030-cu ilədək DOST şəbəkəsi ilə əhatə edilməsi planlaşdırılır
