Министр: Сеть центров DOST охватит весь Азербайджан к 2030 году

В Азербайджане планируется обеспечить охват всей территории сетью центров DOST к 2030 году.

Как передает Report, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на пленарном заседании парламента при обсуждении во втором чтении бюджетов Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы на 2026 год.

Министр отметил, что в обоих бюджетах предусмотрены выплаты для Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST), которое оказывает услуги через одноименные центры.

"Агентство DOST предоставляет гражданам 161 услугу по 13 направлениям. В стране уже действуют 7 центров, 1 филиал и 2 пункта обслуживания. Наша цель - создать сеть, которая охватит весь Азербайджан к 2030 году", - заявил Алиев.

Он также подчеркнул, что интерес к модели DOST проявляют и другие государства.