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Министр финансов: Этот год стал исключительным в истории Азербайджана

Министр финансов: Этот год стал исключительным в истории Азербайджана Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего положила конец военной агрессии Армении и освободила земли от оккупации
Милли Меджлис
23 декабря 2020 г. 12:15
Министр финансов: Этот год стал исключительным в истории Азербайджана
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2020 год стал исключительным в истории Азербайджана. Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего положила конец военной агрессии Армении и освободила земли от оккупации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения государственного и сводного бюджетов на предстоящий год на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, сейчас главным является восстановление деоккупированных территорий и возвращение туда граждан: "Карабах станет раем. По поручению президента, этому вопросу придано особое значение. На создание различной инфраструктуры на этих территориях выделено 2,2 млрд манатов".

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: “2020-ci il Azərbaycan tarixində müstəsna il kimi qalacaq”

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