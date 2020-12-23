Министр финансов: Этот год стал исключительным в истории Азербайджана

Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего положила конец военной агрессии Армении и освободила земли от оккупации

2020 год стал исключительным в истории Азербайджана. Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего положила конец военной агрессии Армении и освободила земли от оккупации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения государственного и сводного бюджетов на предстоящий год на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, сейчас главным является восстановление деоккупированных территорий и возвращение туда граждан: "Карабах станет раем. По поручению президента, этому вопросу придано особое значение. На создание различной инфраструктуры на этих территориях выделено 2,2 млрд манатов".