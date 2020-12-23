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Министр экономики: Доходы населения упали на 4 процента

Министр экономики: Доходы населения упали на 4 процента Наряду с COVID, на экономику страны повлияло и военное положение
Милли Меджлис
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23 декабря 2020 г. 12:26
Министр экономики: Доходы населения упали на 4 процента

Пандемия не обошла стороной и экономику Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время обсуждения государственного и сводного бюджетов на предстоящий год на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, наряду с COVID, на экономику страны повлияло и военное положение: "Инвестиции в частный сектор выросли на 8 процентов. В январе - ноябре доходы населения снизились на 4 процента".

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: “Əhalinin gəlirləri 4 faiz aşağı düşüb”

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