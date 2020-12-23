Министр экономики: Доходы населения упали на 4 процента

Наряду с COVID, на экономику страны повлияло и военное положение

Пандемия не обошла стороной и экономику Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время обсуждения государственного и сводного бюджетов на предстоящий год на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, наряду с COVID, на экономику страны повлияло и военное положение: "Инвестиции в частный сектор выросли на 8 процентов. В январе - ноябре доходы населения снизились на 4 процента".