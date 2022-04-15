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Милли Меджлис во II чтении принял законопроект в связи с военнослужащими

Милли Меджлис во II чтении принял законопроект в связи с военнослужащими В Милли Меджлисе во II чтении был принят проект, предусматривающий обязательное наркологическое обследование военнослужащих в Азербайджане не реже одного раза в год.
Милли Меджлис
15 апреля 2022 г. 12:19
Милли Меджлис во II чтении принял законопроект в связи с военнослужащими

В Милли Меджлисе во II чтении был принят проект, предусматривающий обязательное наркологическое обследование военнослужащих в Азербайджане не реже одного раза в год.

Как сообщает Report, это отражено в поправках к законопроектам "О наркологической службе и контроле" и "О статусе военнослужащих", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О воинской обязанности и военной службе" и "Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

В документе определены правовые основы прохождения обязательного наркологического обследования лицами, призванными на срочную действительную военную службу, военнослужащими, проходящими действительную военную службу, добровольно поступившими на действительную военную службу по контракту, и кадровыми офицерами.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2022 года.

Проект закона был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis hərbçilərlə bağlı layihəni II oxunuşda qəbul edib

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