Милли Меджлис во II чтении принял законопроект в связи с военнослужащими

В Милли Меджлисе во II чтении был принят проект, предусматривающий обязательное наркологическое обследование военнослужащих в Азербайджане не реже одного раза в год.

В Милли Меджлисе во II чтении был принят проект, предусматривающий обязательное наркологическое обследование военнослужащих в Азербайджане не реже одного раза в год.

Как сообщает Report, это отражено в поправках к законопроектам "О наркологической службе и контроле" и "О статусе военнослужащих", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О воинской обязанности и военной службе" и "Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

В документе определены правовые основы прохождения обязательного наркологического обследования лицами, призванными на срочную действительную военную службу, военнослужащими, проходящими действительную военную службу, добровольно поступившими на действительную военную службу по контракту, и кадровыми офицерами.

В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2022 года.

Проект закона был вынесен на голосование и принят во втором чтении.