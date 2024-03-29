Милли Меджлис утвердил новые правила проведения спецопераций против религиозного экстремизма

В Азербайджане увеличиваются штрафы и сроки административного ареста за нарушение требований правового режима зоны специальных операций против религиозного экстремизма.

В Азербайджане увеличиваются штрафы и сроки административного ареста за нарушение требований правового режима зоны специальных операций против религиозного экстремизма.

Как сообщает Report, об этом говорится в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за нарушение ограничения оборота лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества, в зоне проведения специальной операции по борьбе с религиозным экстремизмом физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 300 манатов (в настоящее время от 50 до 80 манатов) или с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, если применение этих мер не признано достаточным, применяется административный арест на срок до одного месяца (в настоящее время - 15 суток).

Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 450 до 700 манатов (в настоящее время от 450 до 650 манатов), юридические лица - от 2 000 до 3 000 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.