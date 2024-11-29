Милли Меджлис одобрил в III чтении увеличение пособия для сирот при их первом трудоустройстве

Милли Меджлис Азербайджана одобрил в третьем чтении увеличение пособия для сирот при их первом трудоустройстве.

Милли Меджлис Азербайджана одобрил в третьем чтении увеличение пособия для сирот при их первом трудоустройстве.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента были вынесены на обсуждение поправки в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки".

Согласно проекту, в целях применения более эффективного принципа социального обеспечения и приведения в соответствие с другими законодательными актами в сумму единовременного пособия включена денежная компенсация за одежду, обувь, мягкий инвентарь и оборудование.

С учетом текущей редакции закона и размера среднемесячной номинальной заработной платы по стране (последний раз объявленный Государственным комитетом по статистике размер среднемесячной номинальной заработной платы по стране составил 1003,5 маната) единовременное пособие установлено в размере 6 000 манатов.

Проект был вынесен на голосование и утвержден в третьем чтении.