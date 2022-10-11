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Милли Меджлис утвердил соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем

Милли Меджлис утвердил соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем Милли Меджлис утвердил соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем.
Милли Меджлис
11 октября 2022 г. 12:45
Милли Меджлис утвердил соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем

Милли Меджлис утвердил соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем.

Как сообщает Report, проект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

По соглашению, пассажиры, переходящие непосредственно к транзиту на территории одного государства, не покидая при этом выделенную для этих целей зону аэропорта, будут проходить упрощенный контроль, за исключением мер безопасности в отношении багажа и грузовых авиаперевозок. Стороны также окажут друг другу всю необходимую помощь на основании обращения о предотвращении любой другой угрозы безопасности гражданской авиации.

В документе отмечается, что соглашение, подписанное 30 июня 2022 года в Тель-Авиве с целью установления воздушного сообщения между Азербайджаном и Израилем, состоит из 25 статей и дополнения.

Положения соглашения также обусловлены положениями Чикагской конвенции, применимыми к международным воздушным сообщениям. В соответствии с соглашением стороны имеют право в письменной форме назначить одну или несколько авиационных компаний для выполнения согласованных услуг по установленным маршрутам.

После обсуждений депутаты проголосовали за принятие документа.

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Версия на английском языке Parliament approves agreement on air communication between Azerbaijan and Israel
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Azərbaycanla İsrail arasında hava əlaqələri ilə bağlı sazişi təsdiqləyib

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