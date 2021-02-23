Милли Меджлис утвердил Меморандум по месторождению "Достлуг"

Документ был подписан 21 января текущего года

23 февраля на пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен законопроект "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море".

Как сообщает Report, в ходе обсуждений депутаты говорили о важности документа, подчеркнув, что Меморандум о взаимопонимании внесет вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

После обсуждений документ был утвержден путем голосования.

Отметим, что этот документ был подписан 21 января текущего года.