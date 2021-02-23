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Милли Меджлис утвердил Меморандум по месторождению "Достлуг"

Милли Меджлис утвердил Меморандум по месторождению "Достлуг" Документ был подписан 21 января текущего года
Милли Меджлис
23 февраля 2021 г. 14:30
Милли Меджлис утвердил Меморандум по месторождению Достлуг
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23 февраля на пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен законопроект "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море".

Как сообщает Report, в ходе обсуждений депутаты говорили о важности документа, подчеркнув, что Меморандум о взаимопонимании внесет вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

После обсуждений документ был утвержден путем голосования.

Отметим, что этот документ был подписан 21 января текущего года.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis “Dostluq” yatağı ilə bağlı sənədi təsdiqlədi

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