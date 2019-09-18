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Милли Меджлис снял с обсуждений законопроект "О правах пациентов и медицинских работников"

Милли Меджлис снял с обсуждений проект "О правах пациентов и медработн
© Report

Милли Меджлис снял с обсуждений находящийся на стадии разработки законопроект "О правах пациентов и медицинских работников".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению сообщила заведующая отделом социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Адиля Аббасова.

"В парламенте стоял вопрос о принятии отдельного закона "О правах пациентов и медицинских работников". После переговоров с министерством здравоохранения было отмечено, что в настоящее время нет необходимости в принятии отдельного закона. В законе "Об охране здоровья населения" есть несколько статей в связи с этим. Было решено расширить положения статей этого закона, касающиеся этого вопроса".

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