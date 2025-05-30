Милли Меджлис ратифицировал соглашение о безвизе между Азербайджаном и Китаем

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о безвизе между Азербайджаном и Китаем

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о взаимном безвизовом режиме между Азербайджаном и Китаем.

Как сообщает Report, законопроект был принят одним чтением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, граждане обеих стран, имеющие общегражданские паспорта, могут въезжать на территорию другой стороны без визы и оставаться там максимум 30 дней, а также не более 90 дней в общей сложности в течение последовательного 180-дневного периода. Документ охватывает только краткосрочные поездки.

Соглашение о безвизе заключено на неопределенный срок.