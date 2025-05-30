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Милли Меджлис ратифицировал соглашение о безвизе между Азербайджаном и Китаем

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о безвизе между Азербайджаном и Китаем Милли Меджлис ратифицировал соглашение о безвизе между Азербайджаном и Китаем
Милли Меджлис
30 мая 2025 г. 13:02
Милли Меджлис ратифицировал соглашение о безвизе между Азербайджаном и Китаем

Милли Меджлис ратифицировал соглашение о взаимном безвизовом режиме между Азербайджаном и Китаем.

Как сообщает Report, законопроект был принят одним чтением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, граждане обеих стран, имеющие общегражданские паспорта, могут въезжать на территорию другой стороны без визы и оставаться там максимум 30 дней, а также не более 90 дней в общей сложности в течение последовательного 180-дневного периода. Документ охватывает только краткосрочные поездки.

Соглашение о безвизе заключено на неопределенный срок.

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Версия на английском языке Milli Majlis ratifies agreement on mutual visa exemption between Azerbaijan, China
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Azərbaycan və Çin arasında vizadan qarşılıqlı azad edilmə barədə sazişi ratifikasiya edib

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