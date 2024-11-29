Милли Меджлис ратифицировал изменения в визовый режим с Саудовской Аравией

Милли Меджлис ратифицировал освобождение владельцев специальных паспортов от краткосрочных виз между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Милли Меджлис ратифицировал освобождение владельцев специальных паспортов от краткосрочных виз между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Как сообщает Report, законопроект об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз" был принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Отметим, что меморандум был подписан 27 сентября этого года в Нью-Йорке.