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Милли Меджлис ратифицировал изменения в визовый режим с Саудовской Аравией

Милли Меджлис ратифицировал изменения в визовый режим с Саудовской Аравией Милли Меджлис ратифицировал освобождение владельцев специальных паспортов от краткосрочных виз между Азербайджаном и Саудовской Аравией.
Милли Меджлис
29 ноября 2024 г. 12:10
Милли Меджлис ратифицировал изменения в визовый режим с Саудовской Аравией

Милли Меджлис ратифицировал освобождение владельцев специальных паспортов от краткосрочных виз между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Как сообщает Report, законопроект об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов от краткосрочных виз" был принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Отметим, что меморандум был подписан 27 сентября этого года в Нью-Йорке.

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Версия на английском языке Milli Majlis ratifies short-term visa exemption for diplomatic passport holders between Azerbaijan, Saudi Arabia
Версия на азербайджанском языке MM Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanı arasında xüsusi pasport sahiblərinin qısamüddətli vizadan azad edilməsini ratifikasiya edib

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