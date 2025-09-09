Милли Меджлис приступил к обсуждению нового законопроекта о внутренних войсках

Милли Меджлис Азербайджана приступил к рассмотрению нового законопроекта "О внутренних войсках Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, законопроект сегодня обсудили члены парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Документ определяет деятельность внутренних войск в сфере защиты конституционного строя, суверенитета Азербайджана, а также охраны общественного порядка и общественной безопасности, а также устанавливает права и обязанности внутренних войск, правовые основы управления этой структурой.

В новом проекте закреплены основные принципы и направления деятельности внутренних войск, их состав, задачи, полномочия и права, финансовое и материально-техническое обеспечение. Особое внимание уделено условиям применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, боевой и специальной техники, а также мерам контроля за их использованием.

Документ состоит из шести глав и тридцати статей.