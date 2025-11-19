Милли Меджлис приступил к обсуждению бюджетного пакета на 2026 год

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Милли Меджлис
    • 19 ноября, 2025
    • 11:04
    Милли Меджлис приступил к обсуждению проектов, включенных в бюджетный пакет на 2026 год.

    Как сообщает Report, в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания парламента включены 8 соответствующих законопроектов и проектов решений.

    В обсуждениях принимают участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов и члены правительства.

    Отметим, что в следующем году доходы госбюджета ожидаются в размере 38 млрд 609 млн манатов (на 0,7% больше утвержденного прогноза на 2025 год), а расходы – 41 млрд 703,6 млн манатов (+0,7%). В результате дефицит госбюджета составит 3 млрд 94,6 млн манатов (+1,4%).

    В 2026 году доходы сводного бюджета Азербайджана ожидаются в размере 44 млрд 969,4 млн манатов, а расходы – 48 млрд 839,3 млн манатов, что соответственно на 2,3% и 2,5% выше утвержденного прогноза на 2025 год.

    В результате дефицит сводного бюджета составит 3 млрд 869,3 млн манатов (+ 5,2%).

    В бюджете Азербайджана на следующий год цена барреля нефти прогнозируется на уровне $65.

    Лента новостей