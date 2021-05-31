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Милли Меджлис принял законопроект о Шуше

Милли Меджлис принял законопроект о Шуше На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект закона "О городе Шуше - культурной столице Азербайджана" был вынесен на обсуждение в третьем чтении.
Милли Меджлис
31 мая 2021 г. 12:07
Милли Меджлис принял законопроект о Шуше
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На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект закона "О городе Шуше - культурной столице Азербайджана" был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Как сообщает Report, новый законопроект состоит из 15 статей.

Согласно документу, в административных границах культурной столицы Азербайджана города Шуши создается Шушинский государственный заповедник. Законопроект, представленный на рассмотрение парламента, определяет основные направления государственной политики в городе Шуше; правовое регулирование в Шуше и ее охранной зоне; восстановление, защиту, изучение, использование и пропаганду памятников; охрану окружающей среды; строительную, архитектурную и градостроительную деятельность в Шуше; организацию транспорта; управление жилищным фондом; предпринимательскую, рекламную, туристическую и другие виды деятельности; он также будет регулировать проведение мероприятий международного уровня в Шуше и ряд других важных вопросов.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament adopts draft law on Shusha
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Şuşa ilə bağlı qanun layihəsini qəbul edib

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