Милли Меджлис принял законопроект о штрафах за неношение медмасок

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсужден проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках".

Как передает Report, установлены размеры штрафов, в связи с неиспользованием индивидуальных средств защиты дыхательных путей в период карантинного режима.

Согласно изменению в Кодекс об административных проступках, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение должностными лицами нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица - в размере 100 манатов, юридические лица - в размере 200 манатов. За повторное нарушение лицом, получившим административные взыскания, со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания физические лица будут оштрафованы в размере 100 манатов, должностные лица - 200 манатов, юридические лица - 400 манатов.

Проект поправок в Кодекс был принят в первом чтении.