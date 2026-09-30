Милли Меджлис принял в первом чтении проект Кодекса о госслужбе

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении проект нового Кодекса о государственной службе.

Как сообщает Report, документ был принят по итогам голосования на первом заседании осенней сессии парламента, которое проходит сегодня.

Отметим, сейчас отношения в сфере государственной службы регулируются законом "О государственной службе" и другими нормативными правовыми актами. Для совершенствования законодательства, систематизации действующих норм и внедрения современных механизмов управления персоналом предусмотрены реформы, направленные на регулирование этих отношений в рамках единого кодекса.

Разработка Кодекса о государственной службе предусмотрена планом мероприятий "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной распоряжением президента Азербайджана от 22 июля 2022 года. Эта задача включена в направление по совершенствованию государственного управления и государственной службы.

Законопроект об утверждении Кодекса о государственной службе, его вступлении в силу и связанном с этим правовом регулировании внесен президентом на рассмотрение Милли Меджлиса в порядке законодательной инициативы.

Проект предусматривает закрепление правовых, организационных и финансово-экономических основ государственной службы в едином кодифицированном нормативном правовом акте.

Кодекс состоит из Общей и Особенной частей и включает 5 разделов, 15 глав и 94 статьи. Он охватывает вопросы управления государственной службой, ее принципы, классификацию государственных органов и должностей государственной службы, права и обязанности государственных служащих, стаж службы и квалификационные разряды.

Также документ регулирует поступление на государственную службу, проведение конкурсов и собеседований, назначение на должность, стажировку и испытательный срок, ротацию, оценку служебной деятельности и компетенций. В нем предусмотрены положения о продвижении по службе, дополнительном образовании и профессиональном развитии, оплате труда и других гарантиях, отпусках, правилах этического поведения, дисциплинарной ответственности и прекращении государственной службы.

Как отмечалось при обсуждении, проект систематизирует ряд действующих положений в сфере государственной службы и объединяет их в единый нормативный акт.

С вступлением кодекса в силу предусмотрена утрата силы закона "О государственной службе", а также законов "О сокращенном рабочем времени для отдельных категорий государственных служащих", "О Совете по управлению государственной службой Азербайджанской Республики" и "Об установлении местных коэффициентов к должностным окладам государственных служащих".

Кроме того, предусмотрена отмена законов "Об установлении повышающего коэффициента к должностным окладам государственных служащих в государственных органах, условия службы в которых опасны для жизни и здоровья либо являются особо тяжелыми" и "О правилах этического поведения государственных служащих".

При этом сохраняется юридическая сила сертификатов государственной службы, выданных на основании действующего закона "О государственной службе", срок действия которых не истек. Их обладатели смогут в течение срока действия сертификатов участвовать в собеседованиях, проводимых в соответствии с новым кодексом.