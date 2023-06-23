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Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в закон "О лекарственных препаратах"

Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в закон "О лекарственных препаратах" На пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении одобрен законопроект о внесении поправок в закон "О лекарственных препаратах".
Милли Меджлис
23 июня 2023 г. 14:41
Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в закон О лекарственных препаратах

На пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении одобрен законопроект о внесении поправок в закон "О лекарственных препаратах".

Как передает Report, об этом сообщил председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Председатель комитета отметил, что в закон добавлены четыре новые статьи, в национальное законодательство внесено 18 новых понятий, в 11 статей предложено 86 изменений.

Законопроект о внесении поправок в закон "О лекарственных препаратах" был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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