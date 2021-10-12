Милли Меджлис принял новый законопроект "О Дне независимости"

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во втором чтении был обсужден новый законопроект "О Дне независимости".

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во втором чтении был обсужден новый законопроект "О Дне независимости".

Как сообщает Report, законопроект был принят во втором чтении после голосования.

Согласно законопроекту, 28 мая - День Республики переименовывается в День независимости, а 18 октября - День государственной независимости - в День восстановления независимости.

Эти дни ежегодно будут отмечаться как праздник, при этом День независимости будет считаться нерабочим днем, а День восстановления независимости – рабочим.