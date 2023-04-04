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Милли Меджлис принял заявление в связи с состоявшейся в Сенате Франции конференцией

Милли Меджлис принял заявление в связи с состоявшейся в Сенате Франции конференцией Милли Меджлис подготовит проект заявления в связи с недавними решениями Сената Франции, направленными против Азербайджана.
Милли Меджлис
4 апреля 2023 г. 12:45
Милли Меджлис принял заявление в связи с состоявшейся в Сенате Франции конференцией

Милли Меджлис принял заявление в связи с состоявшейся в Сенате Франции 16 марта конференцией, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и выражающей открытое неуважение к международному праву.

Как сообщает Report, текст заявления озвучила депутат Севиль Микаилова, член комиссии, созданной для разработки проекта.

После выступления заявление было вынесено на голосование и принято.

12:33

Милли Меджлис подготовит проект заявления в связи с недавними решениями Сената Франции, направленными против Азербайджана.

Как сообщает Report, руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям Солтан Мамедов назначен председателем созданной для подготовки проекта комиссии.

Первый заместитель председателя парламента Али Гусейнли предложил членам комиссии - депутатам Зияфету Аскерову, Эльшану Мусаеву, Азизу Алекберли и Севиль Микаиловой подготовить проект заявления.

Напомним, что 16 марта в Сенате Франции состоялась конференция, направленная против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

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