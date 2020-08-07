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Милли Меджлис одобрил документ о льготах безработным

Милли Меджлис одобрил документ о льготах безработным Страховая выплата будет выплачиваться в течение 3 месяцев по минимальной ставке
Милли Меджлис
7 августа 2020 г. 13:10
Милли Меджлис одобрил документ о льготах безработным

Законопроект о поправках в закон "О страховании по безработице" был вынесен сегодня на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как передает Report, в целом предлагается 20 поправок в 9 статей закона.

Проект подготовлен с целью усиления социальной защиты безработных и расширения охвата системы страхования от безработицы.

Согласно проекту, для лиц, трудовой договор которых был прекращен на основании ликвидации государственного органа или юридического лица, сокращения численности работников или штата, страховой стаж сокращается с 3-х лет до 1 года.

В связи с расширением охвата страховых выплат предлагается также предоставить право на страховую выплату для лиц, расторгнувших трудовой договор на основании истечения срока срочного трудового договора в стране. Согласно предложению, для назначения страховой выплаты лицо должно иметь непрерывный стаж работы по срочному трудовому договору не менее 3 лет, его трудовой договор должен быть прекращен в соответствии с пунктом б) части 2 статьи 68 Трудового кодекса.

Страховая выплата будет выплачиваться по истечении 3 месяцев с даты регистрации лица в качестве безработного, при условии, что он не будет лицом, отказавшимся от предложенной ему подходящей работы в этот период. Страховая выплата будет выплачиваться в течение 3 месяцев по минимальной ставке, повторная страховая выплата не будет допускаться. В случае применения указанного механизма в течение года можно будет привлечь к страховой выплате до 35-40 тысяч безработных. В то же время в проекте предлагается создать механизм электронного назначения страховой выплаты по безработице.

После обсуждения проект поправок в закон был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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