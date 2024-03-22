Между Парламентской сетью ДН и Межпарламентским союзом подписан меморандум о взаимопонимании

Сегодня в рамках 148 Ассамблеи Межпарламентского Союза в Женеве между Парламентской сетью Движения Неприсоединения (ДН) и Межпарламентским Союзом был подписан меморандум о взаимопонимании.

Сегодня в рамках 148 Ассамблеи Межпарламентского Союза в Женеве между Парламентской сетью Движения Неприсоединения (ДН) и Межпарламентским Союзом был подписан меморандум о взаимопонимании.

Как передает Report, от лица Парламентской сети Движения Неприсоединения документ подписала спикер Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и председатель Парламентской сети Сахиба Гафарова, а от имени Межпарламентского Союза генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг.

После церемонии подписания было отмечено, что Парламентская сеть Движения Неприсоединения, созданная по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, играет важную роль в расширении парламентской дипломатии и в углублении сотрудничества между законодательными органами стран-членов Движения Неприсоединения. А сотрудничество между Парламентской сетью Движения Неприсоединения и Межпарламентским Союзом послужит диверсификации деятельности в этом направлении.

На встрече также выражалось удовлетворение развитием на высоком уровне взаимосвязей между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Межпарламентским Союзом.

Подписанный меморандум будет способствовать расширению связей между этими двумя структурами и развитию сотрудничества в рамках парламентской дипломатии в представляющих общий интерес вопросах.