Мазахир Панахов: Выборы в ММ проходят в напряженной обстановке в хорошем смысле слова

"Выборы в Милли Меджлис, назначенные на 9 февраля текущего года, проходят в напряженной обстановке в хорошем смысле этого слова".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии на тему "Освещение выборов в СМИ" сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

М.Панахов отметил, что СМИ играют важную роль в освещении выборов: "СМИ – единственная структура, которая без какой-либо аккредитации имеют право от начала до конца наблюдать за выборами".