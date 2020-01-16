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Мазахир Панахов: Выборы в ММ проходят в напряженной обстановке в хорошем смысле слова

Мазахир Панахов: Выборы в ММ проходят в напряженной обстановке в хорош

"Выборы в Милли Меджлис, назначенные на 9 февраля текущего года, проходят в напряженной обстановке в хорошем смысле этого слова".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии на тему "Освещение выборов в СМИ" сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

М.Панахов отметил, что СМИ играют важную роль в освещении выборов: "СМИ – единственная структура, которая без какой-либо аккредитации имеют право от начала до конца наблюдать за выборами".

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