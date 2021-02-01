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Отменяется требование о ношении водительского удостоверения и других документов

Отменяется требование о ношении водительского удостоверения и других документов На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении обсужден проект поправок в Кодекс об административных проступках.
Милли Меджлис
1 февраля 2021 г. 17:50
Отменяется требование о ношении водительского удостоверения и других документов

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в первом чтении обсужден проект поправок в Кодекс об административных проступках.

Как передает Report, согласно изменением, устраняется требование наличия при водителях водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и других документов.

Право лица на управление транспортным средством и владения будет проверяться сотрудниками Государственной дорожной полиции посредством бортового компьютера.

Проект поправок в кодекс был принят после обсуждений в первом чтении.

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